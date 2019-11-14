Захарова прокомментировала новые заявления по делу рейса MH17

14 Нояб. 18:41 2019-11-14T18:41:11+03:00

По словам официального представителя МИД, «приговор уже был вынесен сразу»

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Новые заявления Совместной следственной группы о причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году является подгонкой фактов под давно известное решение. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов», - сказала представитель российского МИД.

Однако Захарова отметила, что не стоит обсуждать то, что еще должно быть подтверждено и пройти экспертную оценку.

«Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? (…) Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум», - подчеркнула она.

Как писал сайт kp.ru, на данный момент представители Международной следственной группы начали снова искать свидетелей, которые предоставили бы новую информацию по делу рейса MH17. Напомним, суд над подозреваемыми в причастности к крушению лайнера начнется в начале марта следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU