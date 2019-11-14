2019-11-15T11:39:37+03:00
В мире

Центр Тбилиси перекрыли участники акции протеста

Поводом для возмущения стал провал конституционной реформы в Грузии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Центр Тбилиси перекрыли участники акции протестаЦентр Тбилиси перекрыли участники акции протестаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автомобильное движение в центре Тбилиси парализовано из-за акции протеста, в которой принимают участие представители парламентской оппозиции и гражданские активисты. Поводом для возмущения стал провал законопроекта о переходе со смешанной системы выборов к пропорциональной.

В четверг, 14 ноября, после двухдневных обсуждений парламент Грузии не смог принять поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему в 2020 году. Проект закона был ранее предложен партией «Грузинская мечта».

Напомним, 20 июня в Тбилиси произошла другая массовая акция протеста. Тысячи людей вышли к зданию парламента с требованием отставки глав силовых ведомства и спикера парламента. Поводом послужил тот факт, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов, прилетевший в Грузию в составе делегации на православный форум, сел на место спикера грузинского парламента. По требованию митингующих 21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку.

Грузия: Сотни человек собрались на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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