Instagram начнет прятать ваши лайки

14 Нояб. 21:43 2019-11-14T21:43:21+03:00

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Социальная сеть Instagram предупредила, что начала в тестовом режиме скрывать от пользователей количество лайков под постами, а также количество просмотров под фотографиями и видеозаписями. Об этом соцсеть сообщила на своей в Twitter.

«С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Instagram обещало скрывать количество лайков под постами только у пользователей из Соединённых Штатов. 9 ноября команда соцсети предупредила американцев о том, что через неделю они не увидят оценок под фотографиями.

Гендиректор компании Instagram Адам Моссери пояснил, что лайки отключат многим, но не всем пользователям социальной сети. Он заявил, что компания хочет убрать из соцсети «соревновательный элемент» и сделать акцент на общении.

ИСТОЧНИК KP.RU