2019-11-14T23:29:39+03:00
Происшествия

Стрельба в школе Калифорнии: подозреваемый задержан

Шериф округа Лос-Анджелес сообщил, что злоумышленнику оказывают медпомощь в местной больнице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Стрельба в школе Калифорнии: власти опровергли информацию о смерти подозреваемогоСтрельба в школе Калифорнии: власти опровергли информацию о смерти подозреваемогоФото: соцсети
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Полиция взяла под стражу молодого человека, который устроил стрельбу в одной из школ американского города Санта-Кларита, штата Калифорния. Информация о гибели подозреваемого при задержании не соответствуют действительности. Такое заявление сделал шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэв.

«Подозреваемый находится под стражей и ему оказывают помощь в местной больнице», - написал шериф на своей сранице в Twitter

На пресс-конференции представитель правоохранительных органов округа Лос-Анджелес Кент Уэгнер сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего ученика, который открыл стрельбу в своей школе. Полиция настигла его дома, куда он сбежал после случившегося.

Вильянуэв в свою очередь добавил, что в результате стрельбы погибли двое и пообещал дать больше информации, как только она станет доступна. Как писал kp.ru, ранее сообщалось о семи раненых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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