Производители перестанут добавлять в водку сусальное золото и ванилин

15 Нояб. 06:22 2019-11-15T08:13:21+03:00

Нововведения вступят в силу в 2021 году

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Производители перестанут добавлять в водку сусальное золото, монеты марки и другие элементы декора. В скором времени все это окажется под запретом из-за вступления в силу нового техрегламента "О безопасности алкогольной продукции".

По данным "Известий", нововведения вступят в силу в 2021 году на территории стран - участниц Евразийского экономического союза. Согласно техрегламенту, при производстве водки не предполагается использование нерастительных ароматизированных добавок и элементов декора.

Издание отмечает, что ограничения не позволят использовать производителям привычные ароматические вещества, которые используют для смягчения вкуса водки и создания привкусов. Среди них: синтетический ванилин и продукты пчеловодства. Хотя президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, подобная практика не получила в России широкого распространения.

Сами производители уверяют, эти ограничения приведут к уменьшению ассортимента водки на прилавках.

ИСТОЧНИК KP.RU