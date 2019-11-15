Производители перестанут добавлять в водку сусальное золото и ванилин
Производители перестанут добавлять в водку сусальное золото, монеты марки и другие элементы декора. В скором времени все это окажется под запретом из-за вступления в силу нового техрегламента "О безопасности алкогольной продукции".
По данным "Известий", нововведения вступят в силу в 2021 году на территории стран - участниц Евразийского экономического союза. Согласно техрегламенту, при производстве водки не предполагается использование нерастительных ароматизированных добавок и элементов декора.
Издание отмечает, что ограничения не позволят использовать производителям привычные ароматические вещества, которые используют для смягчения вкуса водки и создания привкусов. Среди них: синтетический ванилин и продукты пчеловодства. Хотя президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, подобная практика не получила в России широкого распространения.
Сами производители уверяют, эти ограничения приведут к уменьшению ассортимента водки на прилавках.
ИСТОЧНИК KP.RU