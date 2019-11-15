2019-11-15T11:41:20+03:00
Происшествия

Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет в Шереметьево

Никто из пассажиров не пострадал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолеты получили незначительные поврежденияСамолеты получили незначительные поврежденияФото: Предоставлено очевидцем
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В столичном аэропорту "Шереметьево" столкнулись два самолета. Прибывший из Минска Airbus A-320 задел другой лайнер во время движения по рулежной полосе. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил представитель экстренных служб региона.

Согласно его данным, оба воздушных судна получили незначительные повреждения. Пассажиры в результате инцидента не пострадали. Продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося, передает РИА Новости.

Судя по фото с места происшествия, лайнер задел другой самолет крылом.

Сайт kp.ru писал, что похожий инцидент произошел в "Шереметьево" в сентябре этого года. Самолеты столкнулись во время буксировки одного из них. Пассажиров пришлось эвакуировать. В скором времени им предоставили резервное судно. Обшивка крыльев обоих лайнеров была серьезно повреждена.

В "Шереметьево" аэробус задел другой лайнер во время рулежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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