2019-11-15T10:38:17+03:00
Происшествия

В московской квартире нашли гниющие трупы матери и дочери

Тела двух женщин пролежали в ванной комнате больше месяца
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Решается вопрос о возбуждении уголовного делаРешается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В одной из квартир московского района Северное Медведково обнаружили тела двух женщин. Трупы пролежали в ванной комнате больше месяца и уже начали разлагаться.

Тревогу поднял старший брат 67-летней женщины. Вечером в минувший четверг, 14 ноября, он обратился в полицию с заявлением о том, что уже очень давно не может связаться с сестрой и племянницей. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В тот же день в квартиру по улице Тихомировой отправились сотрудники полиции и МЧС. Они вскрыли входную дверь и нашли тела пенсионерки и ее 44-летней дочери. Выяснить причины смерти этих женщин еще предстоит.

Трупы направлены в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад в отделе полиции по району Южное Бутово было обнаружено тело мужчины. Оказалось, что он был задержан за мелкое хулиганство и покончил с собой в спецпомещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты