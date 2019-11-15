В московской квартире нашли гниющие трупы матери и дочери

15 Нояб. 10:18 2019-11-15T10:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В одной из квартир московского района Северное Медведково обнаружили тела двух женщин. Трупы пролежали в ванной комнате больше месяца и уже начали разлагаться.

Тревогу поднял старший брат 67-летней женщины. Вечером в минувший четверг, 14 ноября, он обратился в полицию с заявлением о том, что уже очень давно не может связаться с сестрой и племянницей. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В тот же день в квартиру по улице Тихомировой отправились сотрудники полиции и МЧС. Они вскрыли входную дверь и нашли тела пенсионерки и ее 44-летней дочери. Выяснить причины смерти этих женщин еще предстоит.

Трупы направлены в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад в отделе полиции по району Южное Бутово было обнаружено тело мужчины. Оказалось, что он был задержан за мелкое хулиганство и покончил с собой в спецпомещении.

ИСТОЧНИК KP.RU