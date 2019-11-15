Венецианский аквамен: Итальянец проплыл по затопленной площади Сан-Марко
В Венеции затоплены центральные улицы, власти объявили режим ЧС, но для горячих итальянских мужчин это – всего-лишь повод искупаться, не выезжая за город. Даже погода не стала помехой – в Венеции всего _14 градусов днем.
Один из них устроил заплыв по площади Сан-Марко. Мужчина решил проплыть мимо базилика Святого Марко, когда еще выпадет такой шанс. Видео разместили в издании New York Post, пловца сравнили с библейским персонажем за длинные волосы и бороду.
- Трудно превзойти фон его ночного плавания: 900-летний католический собор, - написали в издании.
В Венеции затоплено 80 процентов города. Уровень воды приближается к двум метрам, местные жители уже называют ситуацию "катастрофической". Под водой не только дома, но и объекты культурного наследия, эксперты говорят, им грозит опасность разрушения.
Идеальный бассейн: Мужчина устроил заплыв по затопленной площади Святого Марка в Венеции.
ИСТОЧНИК KP.RU