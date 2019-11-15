2019-11-15T12:10:37+03:00
В мире

Венецианский аквамен: Итальянец проплыл по затопленной площади Сан-Марко

Пловца, плескающегося на фоне 900-летнего католического собора, сравнили с библейским персонажем
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Венеции всего +14 градусов, и это днем, пловец решил устроить заплыв, когда прохладнееВ Венеции всего +14 градусов, и это днем, пловец решил устроить заплыв, когда прохладнееФото: Кадр видео
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В Венеции затоплены центральные улицы, власти объявили режим ЧС, но для горячих итальянских мужчин это – всего-лишь повод искупаться, не выезжая за город. Даже погода не стала помехой – в Венеции всего _14 градусов днем.

Один из них устроил заплыв по площади Сан-Марко. Мужчина решил проплыть мимо базилика Святого Марко, когда еще выпадет такой шанс. Видео разместили в издании New York Post, пловца сравнили с библейским персонажем за длинные волосы и бороду.

- Трудно превзойти фон его ночного плавания: 900-летний католический собор, - написали в издании.

В Венеции затоплено 80 процентов города. Уровень воды приближается к двум метрам, местные жители уже называют ситуацию "катастрофической". Под водой не только дома, но и объекты культурного наследия, эксперты говорят, им грозит опасность разрушения.

Идеальный бассейн: Мужчина устроил заплыв по затопленной площади Святого Марка в Венеции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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