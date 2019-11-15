В «Шереметьево» проводят проверку по факту аварии с самолетами

15 Нояб. 13:01 2019-11-15T13:01:45+03:00

Самолеты столкнулись во время рулежки Фото: Предоставлено очевидцами

Сейчас на территории воздушной гавани работают следователи

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Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) начали проверку в аэропорту «Шереметьево» из-за происшествия с двумя самолетами.

Ранним утром 15 ноября Airbus A-320, прибывший в Москву из Минска, задел крылом другое воздушное судно, стоящее на полосе.

Лайнеры не получили серьезных повреждений, а все пассажиры и члены экипажа остались целы, тем не менее, подобная ситуация вызвала целый ряд вопросов. Разбираться в происшествии будут силовики, они уже запросили документацию и проверяют видео с камер наблюдения, чтобы понять по чьей вине произошло столкновение.

- Организована доследственная проверка в связи с данным событием. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснила Пятому каналу представитель ММСУТ СК России Елена Марковская.

Сайт kp.ru сообщал о данном происшествии. Очевидцы смогли сделать несколько фото лайнеров, стоящих рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743958" frameborder="0"></iframe> В "Шереметьево" аэробус задел другой лайнер во время рулежки.

ИСТОЧНИК KP.RU