2019-11-15T13:01:45+03:00
Происшествия

В «Шереметьево» проводят проверку по факту аварии с самолетами

Сейчас на территории воздушной гавани работают следователи
Елена АКИМОВА
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Самолеты столкнулись во время рулежкиСамолеты столкнулись во время рулежкиФото: Предоставлено очевидцами
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Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) начали проверку в аэропорту «Шереметьево» из-за происшествия с двумя самолетами.

Ранним утром 15 ноября Airbus A-320, прибывший в Москву из Минска, задел крылом другое воздушное судно, стоящее на полосе.

Лайнеры не получили серьезных повреждений, а все пассажиры и члены экипажа остались целы, тем не менее, подобная ситуация вызвала целый ряд вопросов. Разбираться в происшествии будут силовики, они уже запросили документацию и проверяют видео с камер наблюдения, чтобы понять по чьей вине произошло столкновение.

- Организована доследственная проверка в связи с данным событием. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - пояснила Пятому каналу представитель ММСУТ СК России Елена Марковская.

Сайт kp.ru сообщал о данном происшествии. Очевидцы смогли сделать несколько фото лайнеров, стоящих рядом.

В "Шереметьево" аэробус задел другой лайнер во время рулежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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