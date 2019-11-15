2019-11-15T16:31:08+03:00
Политика

Президент Литвы: обмен осужденными за шпионаж между Вильнюсом и Москвой состоялся

Двух россиян обменяли на двух литовцев и норвежца
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент Литвы Гитанас НауседаПрезидент Литвы Гитанас НауседаФото: REUTERS
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Обмен осужденными за шпионаж лицами между Литвой и Россией успешно состоялся. Такое заявление сделал литовский президент Гитанас Науседа.

«Два гражданина Литвы и гражданин Норвегии переданы Литве в рамках обмена осужденными за разведывательную деятельность лицами», - говорится в сообщении пресс-службы литовского лидера.

Литва поменяла россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко на двух литовцев и норвежца Фруде Берга, которого доставили в посольство Норвегии в Вильнюсе.

Обмен произошел на одном из пограничных переходов Литвы на литовско-российской границе.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 сентября, президент Литвы помиловал двух россиян, которые были приговорены к многолетнему заключению в 2017 году. Николая Филипченко приговорил к десяти годам тюрьмы заключения за «попытку завербовать» сотрудников Департамента госбезопасности страны. Сергея Моисеенко признали виновным в шпионаже и незаконном хранении боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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