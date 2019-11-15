Президент Литвы: обмен осужденными за шпионаж между Вильнюсом и Москвой состоялся
Обмен осужденными за шпионаж лицами между Литвой и Россией успешно состоялся. Такое заявление сделал литовский президент Гитанас Науседа.
«Два гражданина Литвы и гражданин Норвегии переданы Литве в рамках обмена осужденными за разведывательную деятельность лицами», - говорится в сообщении пресс-службы литовского лидера.
Литва поменяла россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко на двух литовцев и норвежца Фруде Берга, которого доставили в посольство Норвегии в Вильнюсе.
Обмен произошел на одном из пограничных переходов Литвы на литовско-российской границе.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 15 сентября, президент Литвы помиловал двух россиян, которые были приговорены к многолетнему заключению в 2017 году. Николая Филипченко приговорил к десяти годам тюрьмы заключения за «попытку завербовать» сотрудников Департамента госбезопасности страны. Сергея Моисеенко признали виновным в шпионаже и незаконном хранении боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU