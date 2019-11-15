2019-11-15T20:07:42+03:00
Политика

Анкара ожидает Путина в Турции в начале января

По случаю завершения работ по «Турецкому потоку» должна состояться встреча российского лидера с Тайипом Эрдоганом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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По случаю завершения работ по «Турецкому потоку» должна состояться встреча российского лидера с ЭрдоганомПо случаю завершения работ по «Турецкому потоку» должна состояться встреча российского лидера с ЭрдоганомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин посетит Турцию в первую неделю января 2020 года. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января», - сказал представитель главы республики.

Калын сообщил, что российский лидер встретиться со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом по случаю завершения работ по «Турецкому потоку» и обсудит двусторонние отношения

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и турецкий лидеры должны встретиться в январе следующего года. «Хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку"», - отметил представитель Кремля.

Напомним, в конце октября в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана, которые завершились подписанием меморандума о взаимопонимании между странами. В рамках принятого документа Москва и Анкара продолжают патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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