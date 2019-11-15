Анкара ожидает Путина в Турции в начале января
Президент России Владимир Путин посетит Турцию в первую неделю января 2020 года. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
«Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января», - сказал представитель главы республики.
Калын сообщил, что российский лидер встретиться со своим турецким коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом по случаю завершения работ по «Турецкому потоку» и обсудит двусторонние отношения
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и турецкий лидеры должны встретиться в январе следующего года. «Хорошим поводом для личных контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку"», - отметил представитель Кремля.
Напомним, в конце октября в Сочи состоялись переговоры Путина и Эрдогана, которые завершились подписанием меморандума о взаимопонимании между странами. В рамках принятого документа Москва и Анкара продолжают патрулирование оговоренной зоны сирийско-турецкой границы.
ИСТОЧНИК KP.RU