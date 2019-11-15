2019-11-15T23:00:29+03:00
Политика

Помпео рассказал, почему США признали Голаны, но не Крым

По словам американского госсекретаря, на решения Вашингтона влияли «фактические обстоятельства»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
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Признание Вашингтоном Голанских высот в качестве территории Израиля и непризнание Крыма как российского региона объясняется «фактическими обстоятельствами». Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (...) Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», - сказал американский госсекретарь.

По его словам, Штаты «просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте». Впрочем, госсекретарь не счел нужным разъяснить природу тех самых «фактических обстоятельств» более подробно.

Напомним, в конце марта, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о признании принадлежности Голанских высот Израилю. Многие страны выступили против решения главы Белого дома. В ООН призвали уважать сирийскую территориальную целостность и суверенитет.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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