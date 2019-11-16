2019-11-16T07:59:22+03:00
Общество

Японский журналист расстроился после посещения "завоеванного" Сахалина

Мититака Хаттори раздосадовало отсутствие на острове культуры его страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Японский журналист расстроился после посещения "завоеванного" СахалинаЯпонский журналист расстроился после посещения "завоеванного" СахалинаФото: Евгений БЕЛЯКОВ
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Японский журналист Мититака Хаттори после посещения Сахалина расстроился, что на острове отсутствуют объекты наследия его страны. Он также высказался относительно освобождения дальневосточного региона Красной армией, назвав это "завоеванием". О чем написал в своей статье для Asahi Shimbun.

Журналист подчеркнул, что наследие "японского периода правления" сохранилось, но в небольшом количестве в южной части Сахалина - Южно-Сахалинске. В пример он привел узкоколейную железную дорогу. Ее пользовались до осени этого года. Японец отметил в своей публикации, что на ширококолейную ее заменили лишь в сентябре. Этот факт он назвал исчезновением еще одного напоминания японского правления островов. Примечательно, что Хаттори периодически называл остров по японски - Карафуто.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что японскую туристку удивили надписи на русском языке на Сахалине. Женщина ожидала увидеть надписи на японском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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