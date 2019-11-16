Японский журналист расстроился после посещения "завоеванного" Сахалина
Японский журналист Мититака Хаттори после посещения Сахалина расстроился, что на острове отсутствуют объекты наследия его страны. Он также высказался относительно освобождения дальневосточного региона Красной армией, назвав это "завоеванием". О чем написал в своей статье для Asahi Shimbun.
Журналист подчеркнул, что наследие "японского периода правления" сохранилось, но в небольшом количестве в южной части Сахалина - Южно-Сахалинске. В пример он привел узкоколейную железную дорогу. Ее пользовались до осени этого года. Японец отметил в своей публикации, что на ширококолейную ее заменили лишь в сентябре. Этот факт он назвал исчезновением еще одного напоминания японского правления островов. Примечательно, что Хаттори периодически называл остров по японски - Карафуто.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что японскую туристку удивили надписи на русском языке на Сахалине. Женщина ожидала увидеть надписи на японском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU