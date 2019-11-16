СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-16T07:57:30+03:00

Суд арестовал главу ЧОПа на два месяца после стрельбы в колледже в Благовещенске Фото: архив "КП"

При этом защита ходатайствовала о домашнем аресте Сергея Андрющенко

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Суд в Благовещенске арестовал до 14 января главу ЧОПа, охранявшего колледж, где несколько дней назад произошла стрельба с участием 19-летнего студента, Даниила Засорина. Охранник пустил на территорию учреждения вооруженного парня.

Во время судебного заседания защита ходатайствовала о домашнем аресте Сергея Андрющенко.

Напомним, ранее мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. По данным следствия, Андрющенко взял на работу мужчину, который не имел имеющего разрешения на охранную деятельность, пишет "РИА-Новости".

По словам самого Андрющенко, у него ранее не было судимостей и он является ветераном боевых действий. В суде присутствовали его родственники, когда мужчину заводили в зал, они выкрикивала слова в его поддержку.

Напомним, в результате инцидента в строительном колледже Благовещенска погиб однокурскник Засорина, пятеро человек пострадали. Троих прооперировали, двум оказали медицинскую помощь. Сам стрелок покончил с собой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обращал на это внимания. Тревожные записи Даниил Засорин оставил на своей страничке в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU