Благовещенский стрелок предупреждал о бойне в колледже, но никто не обратил внимания

Шла вторая пара, в аудитории Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства на третьем этаже молодая преподавательница объясняла новую тему, когда один из студентов, 19-летний Даниил Засорин, отпросился в туалет. Педагог махнула рукой и продолжила объяснять.

Но уже через несколько минут студент вернулся. Громко. И ужасно: в руках у него было ружье... «Ну вот и все...» - только и успела подумать учительница. Она решила, что мальчишка пришел мстить за что-то ей. Но почему он? Самый тихий из группы? И за что?

Но ей повезло. Парень просто грубо вытолкнул ее в коридор и запер дверь. Тем, кто остался в аудитории, повезло гораздо меньше. Молоденькую преподавательницу даже через дверь оглушили выстрелы. Не помня себя от ужаса, она бросилась за помощью...

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

В ТИХОМ ОМУТЕ

Даниила Засорина воспитывали мама и отчим. Несколько лет назад в семье появился второй ребенок, на семейных фотографиях, опубликованных в соцсетях, все четверо выглядят благополучной, дружной семьей. Когда Даниил оканчивал 9-й класс, Елена Шикунова (его мама взяла фамилию второго мужа) выложила фото с обоими сыновьями. И с гордостью написала, что старший сын уже определился с выбором профессии: «Здоровяк мой любимый, дальше в девятый класс, дальше в техникум пойдет, в десятый не хочет ни в какую».

Скромный тихоня принес ружье в колледж и открыл огоньФото: СОЦСЕТИ

Вот только тогда мама и не догадывалась, как несладко ее сыну будет в колледже. Студенты с первого дня невзлюбили подростка. Правда, Даниил и не стремился быть душой компании - тихий мальчик больше любил проводить время наедине с компьютером. Он и специальность себе выбрал соответствующую - «компьютерные системы и комплексы».

Но вот остальным учащимся скромное поведение парня казалось странным. Они начали подтрунивать над ним, со временем шутки перестали быть безобидными, над Даниилом откровенно начали издеваться, не чувствуя отпора.

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После кровавой бойни один из однокурсников вспоминает о том, как вместе с приятелями травили Даниила с самого первого учебного дня.

- Его прессовали жестко, - признается пацан. - Слава богу, меня отчислили, он бы точно и меня завалил...

Более того, накануне стрельбы Даниила избили сразу несколько однокурсников...

Но парень не стал жаловаться друзьям и родным - план мести у него созрел давно. Охотничье ружье ИЖ-81 Даниил купил еще в марте этого года - сразу, как ему стукнуло 18. Родителям объяснил, что увлекся охотой. Отчим даже отвез его на берег озера и научил правильно стрелять. Тогда в качестве мишеней Даниил использовал пустые бутылки, которые плавали в воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743750" frameborder="0"></iframe> Даниил Засорин учится стрелять из дробовика.

«Я ПРИДУ С РУЖЬЕМ»

Утром 14 ноября Даниил замешкался перед выходом из дома, он сказал маме, что ему ко второй паре, а сам тем временем сложил в рюкзак дробовик, записал прощальное аудиосообщение и выложил его в сеть в открытый доступ.

В нем он рассказал о печально известном массовом убийстве в школе «Колумбайн» в американском штате Колорадо, совершенном в 1999 году, и о том, кто должен был предотвратить его преступление: «Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телику, когда это произойдет... Поэтому думайте в эту сторону. Еще, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743745" frameborder="0"></iframe> Перед стрельбой в амурском строительном колледже Даниил Засорин оставил аудиопослание.

Затем стрелок рассказал, что прошел по дворам, в которых раньше жил, и признался, что хотел бы вернуться в то время, когда ему было хорошо, а это два периода: когда он ходил в детский сад и в школу. Ведь там, по словам парня, можно было спокойно играть в PlayStation и ни о чем не волноваться. И тогда у него были друзья: «Больше, по крайней мере как минимум на одного».

«Но машины времени же нет, правильно? Жить надо не прошлым, а настоящим, а в настоящем у меня вот такая вот ситуация. Вот... Что еще могу сказать?.. Всего хорошего!»

Однокурсники признаются, что прослушали перед парами это сообщение, но не придали ему никакого значения - мало ли о чем болтает безобидный пацан. Более того, некоторым ребятам накануне он говорил, что принесет в колледж ружье, но те не поверили - откуда у такого тихони оружие?

«ХОЧЕШЬ ЖИТЬ? ПРЫГАЙ»

Парень собирал ружье в туалете, когда туда зашел один из учеников. Застывшему в ужасе мальчишке Даниил сказал: «Жить хочешь? Прыгай в окно!» Парень выпрыгнул. Но почему-то не догадался позвонить в полицию.

Потом стрелок включил на полную громкость музыку на телефоне - его любимую группу Nirvana. Звуки трека Rape Me слышались из аудитории в перерывах между раскатами выстрелов.

- Был звук, как будто бомба взорвалась. Я сначала не понял, что происходит, потом повернулся, а там Засорин с ружьем. Все побежали в каморку, кто-то спрятался в шкаф, кто-то - за него, а некоторые просто выбили дверь и убежали. Двоим он сказал: «Жить хотите? Тогда бегите», - добавил еще один очевидец.

Студенты в панике разбегались в разные стороны, прятались кто где. Все, кроме одного. Алексей Голубничий смотрел на стрелка в упор.

- А ты чего не прячешься? - спросил Даниил.

- А мне пофиг, я тебя не боюсь, - ответил тот и в ту же секунду получил пулю прямо в лицо...

Погибшему парню было 20 лет, он все свое свободное время проводил в спортзале - подавал большие надежды в кикбоксинге и собирался в ближайшее время жениться на своей любимой девушке Дарине.

Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Три раненых студента сейчас в больнице, двое в состоянии средней тяжести, а еще один - в реанимации. За его жизнь продолжают бороться врачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743740" frameborder="0"></iframe> Стрельба в колледже в Благовещенске: главное.И снова стрельба в колледже... На этот раз - в Благовещенске. Одна из версий трагедии - месть студента за изнасилованную девушку

МСТИЛ ЗА ДЕВУШКУ?

Когда в колледж уже приехали полицейские, Даниил бросился вверх по лестнице. Оказавшись на третьем этаже, стрелок несколько раз пальнул в сторону полицейских, а затем покончил с собой. Вскоре после происшествия поползли слухи - якобы Даниил пришел в колледж с ружьем, чтобы отомстить за любимую девушку, которую не так давно изнасиловали в общежитии. Но до сих пор эта версия не подтвердилась - в полицию заявлений об изнасиловании от студенток не поступало. Да и девушки у Даниила не было (по крайней мере никто из его знакомых и родственников никогда не видел и не слышал, чтобы парень с кем-то встречался).

Аудитория, где Даниил Засорин открыл стрельбу. Фото: СУ СКР по Амурской области

Но парень действительно мстил за насилие. Ежедневное. Над собой...

P.S. В Благовещенск выехали криминалисты из Москвы. Известно также, что против сотрудников колледжа возбудили дело по статье «халатность»: в здании, где произошло убийство, не было рамочного металлодетектора, что и позволило стрелку пронести ружье. Кроме того, корпус охранял сотрудник ЧОПа, у которого не было лицензии. Сотрудника частной охранной организации «Сириус-А» уже задержали, его обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сканворды отгадывать? Зачем в колледжах, школах и детсадах ЧОПовцы, если мимо них спокойно проходят маньяки и убийцы 00:00 00:00

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