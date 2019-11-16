2019-11-16T13:02:21+03:00
Общество

Онлайн-шопоголизм причислят к психическим заболеваниям

Об опасности чрезмерного количества покупок в интернете заявил ряд немецких ученых
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Онлайн-шопоголизм причислят к психическим заболеваниямОнлайн-шопоголизм причислят к психическим заболеваниямФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Ряд ученых Германии во время совместного исследования пришли к выводу, что пристрастие к совершению покупок через интернет следует признать одним из видов психических расстройств человека.

Специалисты напомнили, что шопоголизм до сих пор классифицировался как неуточненное психотическое расстройство. Ученые также дали объяснение понятию «компульсивный шопинг».

Оно заключается в том, что человек испытывает экстремальное и бесконтрольное желание постоянно приобретать порой даже ненужные вещи. По словам ученых, такой зависимости подвержено 5% населения Земли.

В эпоху Интернета, как заявили специалисты "онлайн-шопоголизм" с каждым годом распространяется по миру со стихийной скоростью, пишет журнал Comprehensive Psychiatry.

Специалисты также связывают зависимость от онлайн-покупок с повышенным уровнем тревожности и депрессии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что немецкие ученые нашли причину обжорства. Они выяснили, что люди стремятся съесть больше, если еда вкусная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты