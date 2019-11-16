Онлайн-шопоголизм причислят к психическим заболеваниям

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-16T13:02:21+03:00

Об опасности чрезмерного количества покупок в интернете заявил ряд немецких ученых

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Ряд ученых Германии во время совместного исследования пришли к выводу, что пристрастие к совершению покупок через интернет следует признать одним из видов психических расстройств человека.

Специалисты напомнили, что шопоголизм до сих пор классифицировался как неуточненное психотическое расстройство. Ученые также дали объяснение понятию «компульсивный шопинг».

Оно заключается в том, что человек испытывает экстремальное и бесконтрольное желание постоянно приобретать порой даже ненужные вещи. По словам ученых, такой зависимости подвержено 5% населения Земли.

В эпоху Интернета, как заявили специалисты "онлайн-шопоголизм" с каждым годом распространяется по миру со стихийной скоростью, пишет журнал Comprehensive Psychiatry.

Специалисты также связывают зависимость от онлайн-покупок с повышенным уровнем тревожности и депрессии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что немецкие ученые нашли причину обжорства. Они выяснили, что люди стремятся съесть больше, если еда вкусная.

ИСТОЧНИК KP.RU