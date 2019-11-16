2019-11-16T14:49:29+03:00
Общество

В России резко упал спрос на сигареты

При этом у россиян вырос интерес к стикам для нагревания табака
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России резко упал спрос на сигаретыВ России резко упал спрос на сигаретыФото: Архив "КП"
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В России наблюдается снижение спроса на покупку обычных сигарет.

Таким образом, с января по октябрь текущего года спрос на сигареты упал на пять процентов. А платформа "Такском" зафиксировала снижение продаж на семь процентов.

При этом эксперты заметили повышение спроса россиян к стикам для нагревания табака. Был зафиксирован рост продаж в этом сегменте в четыре с половиной раза по сравнению с январем — октябрем прошлого года.

Сообщается, что с начала текущего года средняя цена пачки традиционных сигарет составила 115 рублей, а стиков — 135 рублей, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 1 марта текущего года в России цифровая маркировка сигарет стала обязательной. Специальный код позволит отслеживать путь пачки от производителя до потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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