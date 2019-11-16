Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020

16 Нояб. 21:53 2019-11-16T21:53:17+03:00

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В субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге прошел девятый матч сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года. Наши играли против команды Бельгии. Обе сборные еще до этого поединка обеспечили себе выход в финальный турнир Евро-2020. Наша команда достигла этой отметки после победы над Кипром месяц назад, так что игру против сильнейшей по рейтингу ФИФА сборной россияне могли провести в свое удовольствие.

Но никто не думал, что поединок пройдет по столь неожиданному сценарию. Первый тайм остался за гостями. На 19-й минуте Торган Азар после паса Эдена Азара открыл счет в поединке, мощно пробив из-за штрафной. На 33-й минуте уже сам Эден Азар после паса Лукаку удваивает преимущество бельгийцев. На 40-й Торган Азар делает дубль после паса де Брюйне. Итог первого тайма катастрофичен - 3:0 в пользу Бельгии.

Во втором тайме при столь явном преимуществе гостей игра успокоилась. Но вот на 72-й минуте игры Ромелу Лукаку после быстрой атаки делает счет уже 4:0. Свободно накрутив финтами оборону россиян, форвард "Интера" забил четвертый гол в поединке.

На 79-й минуте россияне смогли отыграться. После подачи с углового мяч в ворота Тибо Куртуа забил защитник "Спартака" Георгий Джикия. Наши проиграли со счетом 1:4 и теперь точно будут вторыми по итогам отборочного турнира Евро-2020.

Последняя игра у команды Станислава Черчесова - 19 ноября в гостях против Сан-Марино. Этой встрече завершится календарный год для нашей команды. Жеребьевка Евро-2020 намечена на 30 ноября в Бухаресте.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Бельгия.

ИСТОЧНИК KP.RU