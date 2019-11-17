Советник Зеленского сообщил о завершающем этапе передачи кораблей, задержанных в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 00:56 2019-11-17T00:56:17+03:00

Советник Зеленского сообщил о завершении передачи кораблей, задержанных в Керченском проливе. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

Три военных корабля незадлежной незаконно пересекли российскую границу и были арестованы год назад

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Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе в 2018 году, находится на завершающем этапе. Сообщается, что суда могут быть переданы незалежной в ночь с 16 на 17 ноября.

- Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе, - сказал Ермак в интервью для издания «Новое время».

Ранее сайт kp.ru писал, что корабли планируется передать до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Позже в МИД опровергли информацию о том, что договоренность о передаче Украине судов привязана к встрече «нормандской четверки».

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля незадлежной незаконно пересекли российскую границу и были арестованы, поскольку не подчинились требованиям погранслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU