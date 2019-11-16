МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
Вопрос о передачи Киеву трех военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение границы, не связан с проведением саммита в «нормандском формате». Об отсутствии договоренности сообщили в Министерстве иностранных дел России.
«Изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства Интерфакс.
Как писал ранее сайт kp.ru, «Коммерсанта» сообщил, что передача украинских кораблей должна состояться до встречи «нормандской четверки», которая состоятся 9 декабря в Париже.
Напомним, 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля незаконно пересекли границу России и начали маневрировать, не подчиняясь требованиям российских погранслужб. В результате три судна были задержаны в порту Керчи, а моряки арестованы.
ИСТОЧНИК KP.RU