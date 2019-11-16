МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-16T16:24:09+03:00

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что данный вопрос не связан со встречей «четверки»

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Вопрос о передачи Киеву трех военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение границы, не связан с проведением саммита в «нормандском формате». Об отсутствии договоренности сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«Изначально сделанное Киеву предложение всё это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства Интерфакс.

Как писал ранее сайт kp.ru, «Коммерсанта» сообщил, что передача украинских кораблей должна состояться до встречи «нормандской четверки», которая состоятся 9 декабря в Париже.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля незаконно пересекли границу России и начали маневрировать, не подчиняясь требованиям российских погранслужб. В результате три судна были задержаны в порту Керчи, а моряки арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU