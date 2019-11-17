В США мужчина задушил любовницу-инвалида и выдавал себя за нее

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-17T11:59:11+03:00

Родные 33-летней Джейм Рэй Феден переписывались "с девушкой" в соцсетях, не зная, что она уже мертва

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Житель американского штата Пенсильвания Джон Чепмэн жестоко убил свою бывшую любовницу-инвалида, 33-летнюю Джейм Рэй Феден, а потом еще некоторое время выдавал себя за нее в социальных сетях.

Мужчина предложил умственно отсталой девушке отправиться вместе с ним в Лас-Вегас на выходные, а когда они добрались до невадской пустыни, связал ее и заклеил нос и рот клейкой лентой, тем самым лишив возможности дышать. Тело убитой 39-летний Чепмэн бросил здесь же, в песках.

Американку искали несколько месяцев

Труп обнаружили спустя два месяца после исчезновения Джейм Рэй, 5 октября. Останки еще не идентифицировали, но у полиции есть серьезные основания полагать, что они принадлежат именно пропавшей.

В пятницу, 15 ноября, против предполагаемого убийцы выдвинули обвинения. Он подозревается также в незаконном использовании аккаунта своей жертвы в Facebook, передает издание Mirror.

Сайт kp.ru писал, что ранее в пустыне Невада был обнаружен залитый бетоном ящик с трупом 24-летней Instagram-модели Эсмеральды Гонсалес. Звезду соцсетей убили соседи, которые угостили ее наркотиками, а потом накачали химикатами.

ИСТОЧНИК KP.RU