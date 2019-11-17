Россия заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Саудовскую Аравию

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-17T12:37:43+03:00

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Россия и Саудовская Аравия еще в 2017 году заключили контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В настоящий момент продолжается обсуждение условий вступления документа в силу. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

"Мы с партнерами обсуждаем взаимоприемлемые условия для вступления данного контракта в силу", - цитирует РИА Новости представителя ФСВТС.

Сайт kp.ru писал, что в октябре этого года президент РФ Владимир Путин встретился с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Политики обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран, в том числе возможные поставки комплексов С-300 и С-400. Однако ничего конкретного по этому вопросу сказано не было.

При этом Москва и власти других стран неоднократно рекомендовали Эр-Рияду приобрести российские ЗРК, особенно после того, как американские Patriot не смогли отразить атаку дронов террористов на нефтяные объекты королевства.

ИСТОЧНИК KP.RU