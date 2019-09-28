2019-09-28T19:13:05+03:00
Политика

Израиль рекомендовал Эр-Рияду заменить ЗРК Patriot на «Панцирь-С1»

Американские комплексы не справляются с обнаружением низколетящих ракет и дронов на больших территориях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЗРПК "Панцирь-С1"ЗРПК "Панцирь-С1"Фото: Александр КОЦ
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Бывший руководитель Организации противоракетной обороны Израиля, разработчик системы ПРО Arrow Узи Рубин рекомендовал Саудовской Аравии отказался от американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и заменить их российскими "Панцирь-С1".

Специалист пояснил, что разработанные США ЗРК практически не способны справляться с обнаружением низколетящих ракет и беспилотников на больших территориях. Для уничтожения таких целей гораздо лучше подойдут произведенные Россией системы.

Именно поэтому ситуация с атакой на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии не могла бы произойти в Израиле, заявил Рубин.

"У нас меньшая площадь, и это дает преимущество во многих отношениях. У нас есть преимущество в управлении нашим воздушным пространством", — цитирует Defense News экс-главу организации ПРО.

Сайт kp.ru писал, что ранее в сентябре группа дронов напала на нефтеперерабатывающий завод саудовской компании и ряд других объектов. Установленные в стране комплексы Patriot не смогли перехватить ракеты из-за низкой эффективности борьбы с малоразмерными целями.

Однако, несмотря на это, Эр-Рияд разрешил Соединенным Штатам ввезти в страну дополнительные установки. Ожидается, что это усилит противоракетную оборону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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