Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что диалог по этому вопросу будет продолжен, однако говорить о возможных поставках зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 в Эр-Рияд пока рано.
"Пока нечего сказать, имеются планы", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября. Этот государственный визит президента России в Эр-Рияд стал первым за последние 12 лет.
У трапа самолета главу государства встречали мэр города, глава провинции и сам наследный принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд. Стороны подписали документы на несколько сотен долларов и обменялись подарками.
Конный кортеж во дворце короля Саудовской Аравии ждет Путина.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU