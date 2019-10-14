Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с королем Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-14T21:28:45+03:00

По поставкам комплексов С-300 и С-400 сказать пока нечего, заявили в Кремле

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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что диалог по этому вопросу будет продолжен, однако говорить о возможных поставках зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 в Эр-Рияд пока рано.

"Пока нечего сказать, имеются планы", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал, что Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник, 14 октября. Этот государственный визит президента России в Эр-Рияд стал первым за последние 12 лет.

У трапа самолета главу государства встречали мэр города, глава провинции и сам наследный принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд. Стороны подписали документы на несколько сотен долларов и обменялись подарками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737676" frameborder="0"></iframe> Конный кортеж во дворце короля Саудовской Аравии ждет Путина.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU