2019-11-17T13:26:31+03:00
Происшествия

В Подмосковье пять человек отравились неизвестной жидкостью: трое погибли

Бутылку с неким веществом один из пострадавших нашел на мусорке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам следственной проверки будет принято процессуальное решениеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Следователи устанавливают причины гибели трех человек в подмосковном городе Одинцово. Все они, предположительно, скончались после того, как выпили содержимое найденной на мусорной свалке пластиковой бутылки с неизвестным веществом.

Согласно данным Главного следственного управления СК по Московской области, сначала в общежитии деревни Часцы были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 55 и 56 лет. В тот же день, 17 ноября, оттуда в больницу были доставлены еще три человека - 59,36 и 26 лет. Один из них скончался при оказании медицинской помощи.

"По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщается на сайте ведомства.

С места происшествия была изъята та самая бутылка. Ее содержимое направлено на химическую экспертизу. Также с целью установления причин смерти мужчин назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее в больнице с отравлением оказался 91-летний преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов. Автор учебников по математике перепутал ядовитого "Крота" с лимонадом. И это далеко не первый такой случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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