Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-17T13:50:14+03:00

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Для подписания дорожных карт по интеграции Белоруссии и России необходимо решить принципиальные вопросы в экономике. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, выступая перед журналистами в Минске в воскресенье, 17 ноября.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам... - независимости и суверенитету", - цитирует РИА Новости главу государства.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно проекту программы экономической интеграции России и Белоруссии, страны должны стать ближе друг к другу с января 2021 года.

Этому будет способствовать создание единого налогового комплекса, общей таможенной политики, взаимного доступа к госзакупкам, объединенного банкового надзора, а также единого рынка нефти, газа и электроэнергии.

ИСТОЧНИК KP.RU