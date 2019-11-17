Кремль: саммит в "нормандском формате" может состояться в конце года
Следующий саммит в "нормандском формате" может состояться в конце 2019 года. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что в этот формат входят представители России, Украины, Германии и Франции. Главная тема обсуждения - разрешение конфликта в Донбассе.
Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад во Франции назвали возможную дату организации саммита. Ожидается, что мероприятие состоится 9 декабря в Париже. Канцлер Германии Ангела Меркель уже подтвердила свое участие.
Представитель Кремля отметил, что встреча пройдет в преддверии истечения срока действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, но Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
ИСТОЧНИК KP.RU
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