СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-17T15:58:11+03:00

За нарушения при строительстве космодрома уже осудили 58 человек Фото: REUTERS

За нарушения при строительстве космодрома уже осудили 58 человек

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Следователи Следственного комитета России в настоящее время расследуют 12 уголовных дел о хищениях на амурского космодроме «Восточный». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

- В настоящее время Следственным комитетом продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный". В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству», - сказала представитель СК.

Петренко уточнила, что уголовное дело открыто и в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава.

Она также сообщила, что в общей сложности СК направили в суд уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями.

Приговоры вынесены в отношении 58 человек. Среди них главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и бывший начальник ФГУП «Дальспецстрой» Юрий Хризман. По данным СК, от действий экс-главы унитарного предприятия ущерб государству составил 5,2 миллиарда рублей.

Осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что при строительстве космодрома было похищено 11 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU