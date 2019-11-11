2019-11-11T14:54:46+03:00
Политика

Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 млрд рублей

В рамках уголовных дел по реализации проекта осудили уже 32 человека
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Космодром "Восточный"Космодром "Восточный"Фото: REUTERS
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На первом этапе расследования хищений бюджетных средств, выделенных на строительство амурского космодрома "Восточный", было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 производства.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на комплексный доклад, представленный главе государства Владимиру Путину в рамках совещания с членами правительства.

"Установлено, что было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей. Всего в общем объеме на строительство космодрома было выделено 91 миллиард рублей, из них освоено 66 миллиардов", - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что на настоящий момент осталось завершить строительство пяти объектов из 19. По делам о хищениях уже осуждены 32 человека. В работе у Следственного комитета остаются пять уголовных производств.

Сайт kp.ru писал, что ранее на совещании с кабмином Путин указал на продолжающиеся хищения средств проекта. Несмотря на возбуждение уголовных дел, навести порядок на "Восточном" в полной мере так и не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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