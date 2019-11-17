2019-11-17T19:04:26+03:00
В мире

В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции

Протестующие установили цепи с замками на ворота парламента [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозицииВ Тбилиси начался масштабный митинг оппозицииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Несколько десятков тысяч оппозиционеров и гражданских активистов пришли на акцию протеста в центре Тбилиси. Участники акции протеста приступили к пикетированию всех входов в парламент страны и установили на железные ворота здания цепи с замками, чтобы не дать возможность депутатам продолжить работу.

«Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция», - заявил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

Участники митинга требуют провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Участвующий в акции протеста бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что «власти уступят». «Сегодня мы стоим здесь не потому, чтобы что-то выиграть, а потому, что мы, грузины, не может жить в рабстве», - заявил Маргвелашвили.

Напомним, 14 ноября, в центре Тбилиси прошла акция протеста. Представители парламентской оппозиции и гражданские активисты парализовали автомобильное движение. Поводом для возмущения стал провал законопроекта о поправке в Конституцию, которая предусматривает переход со смешанной системы выборов к пропорциональной.

В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на «Восточном»
Умер Терри О'Нилл, британский фотограф, снимавший знаменитостей
В «Лужниках» открылся для посетителей Дворец водных видов спорта
Кремль: саммит в "нормандском формате" может состояться в конце года
Передача Украине арестованных кораблей пройдет в районе мыса Тарханкут
Жар и проблемы с дыханием: названы первые симптомы рака легких
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Лукашенко примет участие в выборах президента Белоруссии в 2020 году
В Подмосковье пять человек отравились неизвестной жидкостью: трое погибли
Украинские военные корабли покидают Керченский порт
Россия заключила контракт на поставку ЗРК С-400 в Саудовскую Аравию
В США мужчина задушил любовницу-инвалида и выдавал себя за нее
В Москве собутыльники бизнесмена связали его ремнем и украли 1 млн рублей
Семь человек погибли, 15 пострадали при взрыве газопровода в Бангладеш
Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
Девятилетняя барабанщица покорила YouTube кавером песни Nirvana
В продолжении «Ну, погоди!» появятся новые персонажи
Замглавы Минкомсвязи сравнил часть блогеров с теми, кто "писал на заборах"
Во Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ возле университета