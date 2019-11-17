В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-17T19:04:26+03:00

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Несколько десятков тысяч оппозиционеров и гражданских активистов пришли на акцию протеста в центре Тбилиси. Участники акции протеста приступили к пикетированию всех входов в парламент страны и установили на железные ворота здания цепи с замками, чтобы не дать возможность депутатам продолжить работу.

«Все закончено. Когда неформальные правители страны нам говорят, что граждане, вы нам безразличны, мы должны использовать все радикальные инструменты, которые предусматривает конституция», - заявил председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение», бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе.

Участники митинга требуют провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе.

Участвующий в акции протеста бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что «власти уступят». «Сегодня мы стоим здесь не потому, чтобы что-то выиграть, а потому, что мы, грузины, не может жить в рабстве», - заявил Маргвелашвили.

Напомним, 14 ноября, в центре Тбилиси прошла акция протеста. Представители парламентской оппозиции и гражданские активисты парализовали автомобильное движение. Поводом для возмущения стал провал законопроекта о поправке в Конституцию, которая предусматривает переход со смешанной системы выборов к пропорциональной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744331" frameborder="0"></iframe> В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИСТОЧНИК KP.RU