2019-11-17T21:50:09+03:00
Спорт

Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российской сборной по футболу

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия уступила Бельгии со счетом 1:4
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российских футболистов сборнойУкраинский комментатор поиздевался над проигрышем российских футболистов сборнойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко с издевкой отреагировал на поражение российской сборной по футболу от Бельгии в предпоследней игре отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

Вацко вспомнил слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сказал, что главной задачей для российских футболистов является победа на Евро.

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» - написал украинский журналист в своём Twitter.

Такой отзыв спортивного комментатора вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

«Как ни крути, они дошли до четвертьфинала чемпионата мира, а мы где?», - задался вопросом 4eMoDan.

«Когда мы были заодно - выигрывали чемпионат Европы. А теперь некоторым лишь бы [уколоть] соседа», - отметил другой пользователь под ником Kostya Kinvestor.

Напомним, в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. В конце поединка единственный гол забил защитник Георгий Джикия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это большой праздник для нас»: Вучич приедет в Москву на День Победы 9 мая
США и ЕС напомнили властям Грузии о праве на свободу собраний граждан
«Я очень боюсь»: Эво Моралес опасается гражданской войны в Боливии
Полиция в Афинах при разгоне анархистов применила слезоточивый газ
В Польше посоветовали Украине, как «вернуть» Крым
«Раболепие соперничает с глупостью»: Пушков высказался о военных Украины, поднявших флаги США в Донбассе
Появились документы о сокрытии военных преступлений британских солдат
В ДНР сообщили об обстреле Горловки
Картину Шагала купили за 10 миллионов рублей при стартовой цене в рубль
Жуткая авария на MotoGP: мотоцикл на полной скорости сбил французского гонщика
МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей
С молотка уйдет платье, в котором принцесса Диана покорила Джона Траволту
В Японском море загорелось грузовое судно с россиянами на борту
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции
Число погибших при взрыве на арсенале в украинском городе Балаклея возросло до трех
Песков: непонятно, как Киев будет согласовывать «краеугольный» закон об особом статусе Донбасса
Арабский принц прокатил Мантурова на электротакси
Россия приняла решение по полетам в Египет