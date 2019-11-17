Украинский комментатор поиздевался над проигрышем российской сборной по футболу

17 Нояб. 21:50 2019-11-17T21:50:09+03:00

В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия уступила Бельгии со счетом 1:4

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Украинский футбольный комментатор Виктор Вацко с издевкой отреагировал на поражение российской сборной по футболу от Бельгии в предпоследней игре отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

Вацко вспомнил слова главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, который сказал, что главной задачей для российских футболистов является победа на Евро.

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» - написал украинский журналист в своём Twitter.

Такой отзыв спортивного комментатора вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

«Как ни крути, они дошли до четвертьфинала чемпионата мира, а мы где?», - задался вопросом 4eMoDan.

«Когда мы были заодно - выигрывали чемпионат Европы. А теперь некоторым лишь бы [уколоть] соседа», - отметил другой пользователь под ником Kostya Kinvestor.

Напомним, в субботу, 16 ноября, в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. В конце поединка единственный гол забил защитник Георгий Джикия.

ИСТОЧНИК KP.RU