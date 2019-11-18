В Берлине считают, что Европе не нужен американский сжиженный газ

СЕГОДНЯ 03:28 2019-11-18T03:48:44+03:00

Немецкий депутат призвал ЕС и ФРГ ввести ответные санкции против США, если Штаты введут ограничения в отношении «Северного потока – 2»

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Официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной убежден, что ни Германии, ни Европе не нужен американский сжиженный газ, а если Соединенные Штаты введут санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», Евросоюз и ФРГ должны ответить зеркальными мерами.

«Мы призываем к встречным санкциям против США», - сказал немецкий депутат в интервью РИА Новости.

При этом Александер Ной отметил, что нужно «тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть».

«Но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», - подчеркнул он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 ноября Бундестаг большинством голосов принял законопроект, который выводит газопровод «Северный поток – 2» из-под газовой директивы Евросоюза.

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ИСТОЧНИК KP.RU