2019-11-18T06:29:27+03:00
В мире

Самолет с Хиллари Клинтон на борту вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности

Воздушное судно компании American Airlines начало трясти почти сразу после вылета из аэропорта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший госсекретарь США Хиллари КлинтонБывший госсекретарь США Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Бывшей сопернице Дональда Трампа по предыдущей избирательной гонке Хиллари Клинтон в воскресенье довелось пережить несколько неприятных минут: самолет авиакомпании American Airlines, которым экс-госсекретарь США вылетела из Нью-Йорка в Вашингтон, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за поломки.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пилотов и представителя правоохранительных органов. Отмечается, что воздушное судно вскоре после взлета начало трясти, а сотрудник нью-йоркского аэропорта заметил дым и нашел на земле обломок лайнера, после чего экипажу сообщили о неисправности.

Самолет вернулся в аэропорт в 15.15 по местному времени (23.15 мск), после чего его пассажиров отправили в Вашингтон другим рейсом, уточняет телеканал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях Хиллари Клинтон заявила, что не исключает возможности своего участия в следующих выборах президента США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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