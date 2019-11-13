2019-11-13T05:20:18+03:00
Политика

Хиллари Клинтон вновь заявила о возможности баллотироваться в президенты США

Бывшая соперница Трампа рассказала, что ее уговаривают выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Хиллари Клинтон не исключила, что может снова побороться за президентское кресло с Дональдом ТрампомХиллари Клинтон не исключила, что может снова побороться за президентское кресло с Дональдом ТрампомФото: REUTERS
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Экс-госсекретарь США и бывшая соперница республиканца Дональда Трампа по предыдущей избирательной гонке Хиллари Клинтон пока не собирается выдвигать свою кандидатуру в качестве претендента от Демократической партии на следующих президентских выборах президента в 2020 году, но не исключает такой возможности.

«Как я говорю, – никогда, никогда, никогда не говори «никогда», - сказала бывшая первая леди Америки в интервью британской телерадиовещательной корпорации ВВС.

По словам Хиллари Клинтон, все знакомые уговаривают ее баллотироваться, и она испытывает «большое давление», но пока участие в выборах «совершенно не входит в мои планы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на окружение Клинтон сообщали, что она «не отказывается от идеи» снова побороться с Трампом за президентское кресло в Белом доме. Комментируя эту новость, Трамп заявил, что готов к новому «сражению» с Клинтон, отметив: «Мне она нравится, как нравятся все представители Демократической партии».

А когда Хиллари объявила, что не станет баллотироваться, Трамп написал в Twitter, что «будет по ней очень скучать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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