Четверо афганских военнослужащих пострадали при взрыве в Кабуле
Теракт произошел рядом с центром подготовки сухопутных войск
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На окраине афганского Кабула прогремел взрыв. В результате теракта пострадали по меньшей мере четверо военнослужащих.
Все произошло рано утром в понедельник, 18 ноября. Террорист-смертник взорвал бомбу возле центра подготовки сухопутных войск. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими.
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ИСТОЧНИК KP.RU