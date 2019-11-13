Взрыв у здания МВД в Кабуле унес жизни семи человек

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-13T13:38:07+03:00

Семь человек погибли при взрыве у здания МВД в столице Афганистана Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Не менее семи человек погибли, еще десять получили ранения в результате взрыв в Кабуле. Бомба была заложена террористом-смертников в микроавтобусе и сдетонировала в среду, 13 ноября, около 07.25 по местному времени (05.55 мск).

Рядом с местом происшествия расположено здание министерства внутренних дел Афганистана. Представитель пресс-службы ведомства Насрат Рахими сообщил, что целью террористов являлся автомобиль иностранного охранного предприятия World Guard.

В числе пострадавших в результате взрыва четверо сотрудников этой фирмы. Также травмы получили дети. Согласно данным телеканала 1TV News, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Сайт kp.ru писал, что взрывы происходят в Кабуле чуть ли не каждую неделю. В большинстве случаев гибнут мирные жители, в том числе женщины и дети.

ИСТОЧНИК KP.RU