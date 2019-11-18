2019-11-18T09:50:28+03:00
В мире

Япония считает безопасным сброс радиоактивной воды с АЗС в океан

Речь идет о жидкости, которую используют для охлаждения поврежденных реакторов "Фукусимы-1"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цунами накрыло АЭС и привело к серьезной аварииЦунами накрыло АЭС и привело к серьезной аварииФото: REUTERS
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Правительство Японии уверяет, что сброс в океан слаборадиоактивной воды, которая используется для непрерывного охлаждения поврежденных ядерных реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", не представляет опасности для людей и морских обитателей. Об этом говорится в докладе министерства экономики, торговли и промышленности страны, представленном на рассмотрение специального совета экспертов.

Несмотря на то, что вода подвергается очистке, в ней все равно сохраняется определенное количество трития и других радиоактивных изотопов. Жидкость используется повторно, но цистерны постепенно заполняются.

На АЭС хранится уже свыше 100 тонн использованной воды. Емкости будут полностью заполнены к лету 2021 года, и с этого момента власти Японии хотят начать постепенный сброс содержимого в океан.

Согласно данным агентства Kyodo, годичный уровень радиоактивности в точке слива составит не более 0,62 микрозиверта в море и 1,3 микрозиверта в атмосфере. Для сравнения - в год человек естественным путем получает облучение в размере 2100 микрозивертов.

Напомним, что в 2011 году на Фукусиме произошла крупная авария. Цунами накрыло систему энергоснабжения атомной электростанции, что привело к выбросу большого объема опасных веществ.

Сайт kp.ru писал, что угроза расплавления ядерного топлива и разрушения оболочки реактора "Фукусимы-1" все еще существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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