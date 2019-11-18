2019-11-18T10:38:49+03:00
Происшествия

В Подмосковье из коттеджа международного судьи по конкуру украли коллекцию элитных часов

Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Неизвестные похитили коллекцию дорогих наручных часовНеизвестные похитили коллекцию дорогих наручных часовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Крупная кража была совершена в Подмосковье на минувших выходных. У международного судьи по конкуру Федерации конного спорта похитили коллекцию элитных часов.

Пострадавший обратился в полицию в ночь на воскресенье, 17 ноября. По его словам, кража было совершена в субботу между 15:00 и 18:00. Неизвестный проник в коттедж судьи в поселке Отрадное под Красногорском, отжав пластиковое окно на первом этаже, после чего похитил металлический ящик, исполняющий роль сейфа.

В нем находились дорогие мужские наручные часы и наличные средства - всего 30 тысяч евро. Общая сумма ущерба, по данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, составила 3 170 250 рублей.

Видеонаблюдение и охранная сигнализация в доме не установлены. Расследование продолжается.

Сайт kp.ru писал, что накануне еще одно ограбление было совершено на юге Москвы. Бизнесмен пригласил новых знакомых вместе выпить в номере гостиницы, но в результате был избит и связан. Мужчины забрали у пострадавшего телефон и свыше миллиона рублей наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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