Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, успешного нейрохирурга Ахмеда Эльджеркиева.
Сайт kp.ru писал, что мужчин застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в столице. Неизвестный произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Правоохранитель и его брат скончались на месте.
По горячим следам следователи вышли на Картоева. Ему заочно предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и убийстве двух человек, совершенное по предварительному сговору, после чего объявили в международный розыск.
"Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
Видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева.Нападение на борца с экстремизмом произошло на западе Москвы
ИСТОЧНИК KP.RU