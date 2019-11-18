2019-11-18T11:59:39+03:00
Происшествия

Суд заочно арестовал обвиняемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии

По версии следствия, именно Курейш Картоев застрелил Ибрагима Эльджаркиева и его брата в начале ноября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Срок ареста начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РоссиюСрок ареста начнет исчисляться с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РоссиюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейшу Картоева, который обвиняется в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, успешного нейрохирурга Ахмеда Эльджеркиева.

Сайт kp.ru писал, что мужчин застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в столице. Неизвестный произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Правоохранитель и его брат скончались на месте.

По горячим следам следователи вышли на Картоева. Ему заочно предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и убийстве двух человек, совершенное по предварительному сговору, после чего объявили в международный розыск.

"Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ", - цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Элджеркиева.Нападение на борца с экстремизмом произошло на западе Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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