2019-11-18T12:34:13+03:00
Общество

В Госдуме объяснили популярность колледжей сложностью ЕГЭ

Школьники могут отказываться от высшего образования из-за страха перед экзаменами
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Депутат объяснил, почему школьники потеряли интерес к высшему образованиюДепутат объяснил, почему школьники потеряли интерес к высшему образованиюФото: Андрей КАРА
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Министерство просвещения зафиксировало падение спроса среди молодежи на высшее образование. По данным ведомства, в последние годы половина школьников уходит после 9 класса учиться в колледжи, вместо того, чтобы доучиваться в старшей школе сдавать ЕГЭ и поступать в вузы.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предположит, что таким образом молодежь пытается обмануть систему и избежать ЕГЭ.

«Уход девятиклассников в колледжи отнюдь не означает падение престижа высшего образования. Отчасти это означает ориентацию на практическую подготовку. А в гораздо большей степени — на то, чтобы избежать ЕГЭ. Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город. Я лично знаю отличницу девятиклассницу, которая повинуясь настроениям в классе, пыталась не пойти в 10 класс школы, а пойти в колледж, чтобы избежать ЕГЭ», - цитирует депутата ИА НСН.

При этом депутат добавил, что престиж высшего образования упал и среди работодателей. Теперь диплом вуза не гарантирует выпускнику хорошую работу. По мнению Смолина, это связано со снижением качества высшего образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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