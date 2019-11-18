СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-18T13:06:36+03:00

Мария Захарова рассказала, как люди реагируют на нее в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что иногда ездит на метро. Отказаться от автомобиля ее вынуждают московские пробки.

В подземку она спускается не часто, а когда есть большая необходимость: например, дорога на авто займет два часа, а на метро можно добраться за 20 минут.

- Или когда иду в театр или в кино в выходные дни, ведь нужно не только доехать до места, но и найти парковку. Метро у нас рядом, да и в центре очень удобно, — сказала News.ru Захарова.

Порой пассажиры метро узнают попутчицу, но в диалоги с ней не вступают: стараются отойти подальше, расступиться.

- Однажды одна женщина сказала другой: «Что это они начали в метро-то спускаться?» Бывает и такое, — отметила дипломат.

Ранее представитель российского МИД отметила, что Россия не будет заниматься своими дезинформационными кампаниями в ответ Западу. Она отметила, что сегодня СМИ все чаще используются для давления на внутреннюю политику того или иного государства.

ИСТОЧНИК KP.RU