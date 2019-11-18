2019-11-18T13:31:10+03:00
Экономика

Официальные курсы валют на 19 ноября: доллар дешевеет, а евро растет

Стоимость бивалютной корзины снизилась и составила 66,8 рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ установил курсы валют на вторникЦБ установил курсы валют на вторникФото: REUTERS
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Центральный банк России установил официальные курсы валют на вторник, 19 ноября. Евро прибавил 12,02 копейки и подрос до 70,5313 рубля, а доллар потерял 13,39 копейки. Стоимость американской валюты составила 63,7542 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) также потеряла в цене. По сравнению с показателем на пятницу она подешевела на 1,97 копейки - до 66,8038 рубля. Данные приводятся на официальном сайте российского регулятора.

Сайт kp.ru писал, что за первые шесть месяцев 2019 года рубль укрепился по отношению к доллару на 10% . Этому во многом способствовал рост цен на нефть. "Черное золото" подорожало на 22% - до 65 долларов за баррель.

Эксперты считают, что до конца года курс российской валюты не будет сильно меняться. Самый непредсказуемый фактор - американская политика и ее санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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