Заблокированный оппозицией парламент Грузии не смог начать работу

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-18T14:41:57+03:00

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Представители оппозиции и другие протестующие за проведение внеочередных парламентских выборов заблокировали все входы в здание законодательного органа Грузии в Тбилиси. В результаты депутаты так и не смогли приступить к работе в понедельник, 18 ноября.

В пресс-службе парламента уточнили, что в 12:00 по местному времени должно было состояться заседание комитета по отраслевой экономике и экономической политике, однако его пришлось отложить на неопределенный срок.

"Сегодня также назначено заседание бюро. Оно должно состоятся в 15:00. Мне пока ничего не говорили по поводу бюро, поэтому я пока не знаю, оно также будет отложено или пройдет", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы.

Сайт kp.ru писал, что оппозиционеры стали пикетировать у входа в парламент вечером в воскресенье. Они повесели цепи с замками на ворота и разбили палаточный городок. Здесь же подготовлены баррикады из мешков с песком и мусором, установлены бочки с кострами.

Протестующие готовы отступить, лишь если власти согласятся провести выборы по пропорциональной системе. Требование возникло после провала принятия законопроекта о поправках в конституцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744331" frameborder="0"></iframe> В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИСТОЧНИК KP.RU