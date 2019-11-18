2019-11-18T14:53:51+03:00
Политика

В МВД Грузии заявили о незаконности проводимого в Тбилиси митинга

Оппозиция заблокировала входы в здание парламента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протесты у здания парламента в ТбилисиПротесты у здания парламента в ТбилисиФото: REUTERS
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Проводимый в Тбилиси митинг принял противозаконный характер. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел Грузии.

Сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 17 ноября, у здания парламента республики собрались оппозиционеры и сторонники идеи проведения внеочередных выборов в законодательный орган по пропорциональной системе. Они перекрыли все входы и повесели цепи с замками на ворота.

В понедельник должно было состояться несколько заседаний, но депутаты просто не смогли пройти к зданию. Напротив парламента на проспекте Руставели был разбит палаточный городок. Митингующие жгут костры и строят баррикады.

"Политические лидеры открыто призывают сторонников препятствовать работе парламента. Несмотря на ряд призывов и предупреждений со стороны МВД, свобода собраний и выражений вышла за рамки закона", - цитирует ТАСС МВД.

В Грузии возобновились массовые протесты.Тысячи протестующих вышли к зданию парламента в Тбилиси

ИСТОЧНИК KP.RU

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