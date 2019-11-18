2019-11-18T16:28:18+03:00
Политика

"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт

Российская компания предложила украинской корпорации и второй вариант:заключить на новый год контракт с учетом прогнозного спроса в ЕС
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контрактФото: REUTERS
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Российская компания "Газпром" направил украинской компании "Нафтогаз" предложение о продлении транзитного контракта.

Российская сторона предложила украинской и второй вариант развития событий: заключить на новый год контракт с учетом прогнозного спроса в ЕС.

"Газпром" выдвинул несколько обязательных для выполнения условий Украине. Среди них: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. А также отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за "нарушение экономической конкуренции".

Более того, Россия ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года, пишет "РИА-Новости".

Напомним, действующие контракты на транзит газа России и Украины истекает уже в конце текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина готова к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года. Об итогах трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией рассказал глава Минэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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