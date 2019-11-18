"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение продлить транзитный контракт
Российская компания "Газпром" направил украинской компании "Нафтогаз" предложение о продлении транзитного контракта.
Российская сторона предложила украинской и второй вариант развития событий: заключить на новый год контракт с учетом прогнозного спроса в ЕС.
"Газпром" выдвинул несколько обязательных для выполнения условий Украине. Среди них: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. А также отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на российскую компанию штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Более того, Россия ждет решения Киева относительно прямых закупок с 2020 года, пишет "РИА-Новости".
Напомним, действующие контракты на транзит газа России и Украины истекает уже в конце текущего года.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина готова к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года. Об итогах трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией рассказал глава Минэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU