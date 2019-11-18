В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-18T17:17:28+03:00

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Спецназ, прибывший к зданию парламента Грузии для разгона демонстрантов, начал применять дубинки. Акции протеста начались в понедельник 18 ноября, в это время депутаты принимали законопроект о введении в стране пропорциональной системы выборов. Сейчас в Грузии действует смешанная система. Поправки в конституцию принять в понедельник так и е смогли. Но народные волнения это не остановило. Народ вышел на улицы с требованием провести внеочередные выборы и назначить «переходное правительство».

- Зафиксированы факты использования дубинок и физического противостояния, сообщают журналисты телеканала «Рустави 2».

Кроме того Спецназ применяет для разгона людей водяные пушки. В ответ на это митингующие садятся на асфальт у входа в парламент, блокируя дорогу. Полиция требует активистов покинуть территорию, в противном случае грозят применить против них "правовые меры".

Как сообщается, в у здания грузинского парламента в столице государства Тбилиси наблюдаются перебои со связью. Мобильная связь и интернет работают с перебоями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/744533" frameborder="0"></iframe> Спецназ начал разгон акции протеста в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU