2019-11-18T17:17:28+03:00
В мире

В Тбилиси спецназ начал разгон демонстрантов с помощью дубинок

Перед зданием парламента Грузии в понедельник 18 ноября проходят акции протеста
Юлия САЛЬНИКОВА
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Митингующие собрались у здания парламентаМитингующие собрались у здания парламентаФото: REUTERS
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Спецназ, прибывший к зданию парламента Грузии для разгона демонстрантов, начал применять дубинки. Акции протеста начались в понедельник 18 ноября, в это время депутаты принимали законопроект о введении в стране пропорциональной системы выборов. Сейчас в Грузии действует смешанная система. Поправки в конституцию принять в понедельник так и е смогли. Но народные волнения это не остановило. Народ вышел на улицы с требованием провести внеочередные выборы и назначить «переходное правительство».

- Зафиксированы факты использования дубинок и физического противостояния, сообщают журналисты телеканала «Рустави 2».

Кроме того Спецназ применяет для разгона людей водяные пушки. В ответ на это митингующие садятся на асфальт у входа в парламент, блокируя дорогу. Полиция требует активистов покинуть территорию, в противном случае грозят применить против них "правовые меры".

Как сообщается, в у здания грузинского парламента в столице государства Тбилиси наблюдаются перебои со связью. Мобильная связь и интернет работают с перебоями.

Спецназ начал разгон акции протеста в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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