Украина продолжит судиться с Россией по делу военных кораблей, несмотря на их возврат
Киев намерен намерен доказать, что проход кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года был законным и мирным, а Россия - допустила нарушение международного права.
"Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу. Решение Международного трибунала ООН не является самоцелью. Наша цель - установить нарушение права, восстановление его и получение должной компенсации", - пишет замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своём Facebook.
Первые слушания по делу "о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей" состоятся 21 ноября, отметила Зеркаль. Ранее министерство иностранных дел РФ в официальном комментарии отметило:
"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется".
18 ноября Россия вернула корабли Украине. 25 ноября 2018 года ФСБ России задержала в районе Керченского пролива три военных корабля Украины с экипажами из-за нарушения государственной границы. В сентябре Россия вернула Украине 24 задержанных моряков в ходе обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
ИСТОЧНИК KP.RU