2019-11-18T19:23:19+03:00
Политика

Украина продолжит судиться с Россией по делу военных кораблей, несмотря на их возврат

МИД Незалежной намерен продолжить тяжбы в Гааге
Ольга КУЗНЕЦОВА
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17 ноября 2019 года. Украинские суда доставляются российскими пограничниками для передачи.17 ноября 2019 года. Украинские суда доставляются российскими пограничниками для передачи.Фото: REUTERS
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Киев намерен намерен доказать, что проход кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года был законным и мирным, а Россия - допустила нарушение международного права.

"Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу. Решение Международного трибунала ООН не является самоцелью. Наша цель - установить нарушение права, восстановление его и получение должной компенсации", - пишет замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своём Facebook.

Первые слушания по делу "о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей" состоятся 21 ноября, отметила Зеркаль. Ранее министерство иностранных дел РФ в официальном комментарии отметило:

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется".

18 ноября Россия вернула корабли Украине. 25 ноября 2018 года ФСБ России задержала в районе Керченского пролива три военных корабля Украины с экипажами из-за нарушения государственной границы. В сентябре Россия вернула Украине 24 задержанных моряков в ходе обмена заключёнными между Москвой и Киевом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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