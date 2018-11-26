Киевская хунта плывет на войну

Утром в воскресенье три украинских корабля (два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу") нарушили морскую госграницу России. Они шли в сторону Керченского пролива. Корабли Погранслужбы ФСБ РФ не пропустили их к Крымскому мосту (проход под которым был оперативно заблокирован). Устроив долгую водную карусель, украинцы отошли от моста миль на 20 и встали. Из украинского порта Бердянск на подмогу нарушителям российской границы выдвинулись еще два бронированных артиллерийских судна класса "Гюрза". Но российские пограничники и им перекрыли вход в Керченский пролив. По тревоге были подняты два самолета и вертолет Черноморского флота РФ, которые несколько часов контролировали ситуацию в районе ЧП. Почти весь день наши пограничники по каналам радиосвязи предупреждали корабли-нарушители, что они незаконно пересекли нашу госграницу и находятся в территориальных водах России, но те продолжали делать опасные маневры. Тогда им был дан приказ остановиться. Но и это не помогло. После чего с наших погранкораблей был открыт предупредительный огонь в воздух и поперек курса движения нарушителей. Однако и это не остановило их. И лишь после того: как один из наших кораблей пошел наперерез нарушителю и таранил его, украинские нарушители остановились (в результате мощного удара троим украинским морякам потребовалась медпомощь). Все три украинских корабля оказались «в окружении»: российская сторона в отношении их экипажей возбудила уголовное дело со всеми положенными в таких случаях юридическими процедурами.

Чего добивались провокаторы?

Конечно, ответ на этот вопрос лучше всех знают в администрации Порошенко, в минобороны и штабе военно-морских сил Украины. Ибо совершенно понятно, что без указаний «сверху» такие прорывы через границу соседнего государства не делаются. Но если проанализировать время и место провокации и то, в каком виде она сделана, многое станет ясно. Россия, как известно, проход украинских военных кораблей и гражданских судов по Керченскому проливу не закрывала. В сентябре, например, украинцы за 48 часов (как и положено) сделали запрос на проход двух военных кораблей в Бердянск и разрешение было получено (россияне даже оказали им лоцманскую помощь). Сейчас же этого сделано не было. А это – грубейшее нарушение элементарных правил поведения на море. Более того: украинцы до самого последнего момента держали выключенными средства связи, что тоже запрещено международными правилами.

Идем дальше. А тут никак нельзя не обратить внимание на то, что провокация устроена за несколько дней до саммита двадцатки в Аргентине, где намечена встреча Путина и Трампа. Видимо, в Киеве очень рассчитывали, что Россия поддастся на провокацию и потопит украинские корабли, что сделает невозможными переговоры лидеров США и России.

Карта и хронология конфликта в Черном море.Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А тут еще на носу очередное совещание Совбеза ООН, в повестку дня которого по настоянию Киева внесен вопрос о «русской агрессии» в Крыму и на Донбассе. Так что время провокации понятно. Понятно и по другой причине: именно в воскресенье вооруженные силы Украины начали очередной массированный обстрел городов и сел Донбасса, - киевской хунте очень хочется, чтобы у России, наконец, лопнуло терпение и она открыто вмешалась в побоище. И тогда уж можно будет вволю тыкать пальцем в Москву и говорить, что она вероломно нарушила минские соглашения.

Военно-морская провокация Украины была явно рассчитана и на то, чтобы вынудить Россию на боевые действия (по сути – вступить в войну), - Порошенко давным-давно мечтает о таком «подарке» Москвы: это дало бы ему право объявить военное положение на Украине и таким образом отменить предстоящие в марте президентские выборы. Похоже, что «рекомендация» Совета национальной безопасности и обороны Украины об объявлении военного положения на то и рассчитана: чтобы спасти под задом Порошенко президентские кресло хоть на какое-то время. А заодно – остаться у кормушки и всей его олигархической клике. И то, что вооруженным силам Украины объявлена «полная боеготовность» - вовсе не военно-политическая необходимость, а шоу преступников, которые под надуманным предлогом и с помощью провокаций пытаются удержаться у власти. Киевская хунта явно хочет войны, дабы спасти свою шкуру.

А тем временем украинские дипломаты упорно колотят в свои колокола, призывая и США, и НАТО, и Евросоюз спасти незалежную от «российских агрессоров». При этом нет и слова о том, что украинские корабли нагло нарушили госграницу России и вторглись в ее территориальные воды.

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