В Минэнерго Украины назвали предложения «Газпрома» неприемлемыми

СЕГОДНЯ 05:17 2019-11-19T05:48:01+03:00

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Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал «неприемлемым» поступившее от российской компании «Газпром» предложение по контракту на транзит газа через территорию Незалежной.

«То предложение, которое сейчас получено, оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор только на один год пользования нашей газотранспортной системой», - заявил он в эфире телеканала ICTV.

Однако при этом отметил, что «взаимопонимание можно найти». По версии украинского министра, «взаимопонимание» – это долгосрочный контракт на транзит газа в нужных Киеву объемах.

«Компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта», - подчеркнул Оржель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на год или заключить новый – на тот же срок и с учетом прогнозируемого спроса Евросоюза на «голубое топливо» в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU