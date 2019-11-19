2019-11-19T09:51:31+03:00
Происшествия

СК: москвичка оставила восьмерых больных детей с бабушкой

Медики "скорой помощи" обратились в полицию, поскольку малыши содержались в плохих условиях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Восемь детей и бабушка жили в однокомнатной квартиреВосемь детей и бабушка жили в однокомнатной квартиреФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В однокомнатной квартире на юго-западе Москвы обнаружили восьмерых малолетних детей, которые были сильно простужены и содержались в плохих условиях. Мать ребятишек оставила их с 63-летней бабушкой и несколько дней не появлялась.

Прибывшие по вызову медики "скорой помощи" сочли, что дети не могут находятся в ненадлежащих условиях и обратились в полицию. Все произошло вечером в минувший понедельник, 18 ноября.

Проверка показала, что дети проживают в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики. Теперь следователям совместно прокуратурой предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников службы, отвечающим за контроль условий жизни и воспитания брошенных ребятишек.

На сайте СК уточняется, что органы системы могли халатно отнестись к выполнению своих обязанностей.

"КП" писала о том, что ранее в этом году в Москве произошел шокирующий инцидент. В замусоренной квартире без еды и воды обнаружили пятилетнюю девочку, оставленную собственной мамой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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